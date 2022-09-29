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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi alım ilanı

Öğretim Üyesi alım ilanı

Öğretim Üyesi alım ilanı
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İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alınacağımı duyurudu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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