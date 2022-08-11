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İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Araştırma Görevlisi alım ilanı
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