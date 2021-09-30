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Öğretim Üyeleri Alınacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

öğretim üyeleri alınacak!
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Öğretim Üyeleri Alınacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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