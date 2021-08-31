Öğretim Görevlisi Ve Araştırma Görevlisi Alınacak!

Fırat Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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