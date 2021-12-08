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Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak!

Munzur Üniversitesi 17 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak!
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Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak!

Munzur Üniversitesi 17 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öncelikli Alan kapsamında
Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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