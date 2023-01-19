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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak
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Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili
maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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