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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak
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Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 18.10.2022
Son Başvuru Tarihi : 01.11.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.11.2022
Sınav Giriş Tarihi : 04.11.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.11.2022
“Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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