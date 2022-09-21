Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” istihdamı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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