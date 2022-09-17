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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak
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Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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