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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi Alınacak

Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi Alınacak

Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi Alınacak
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Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi Alınacak

Samsun Üniversitesi Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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