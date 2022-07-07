17,2628$% 0.21
17,5879€% 0.15
20,7682£% 1.07
965,22%0,28
1.586,00%-0,56
360906฿%4.25081
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.
21 Öğretim Üyesi Alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.