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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
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Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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