18,4458$% 0.12
17,7368€% -0.69
961,34%-1,19
1.599,00%-1,52
6.374,00%-1,55
352732฿%1.18384
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
6 Öğretim Elemanı Alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.