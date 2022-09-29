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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
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Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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