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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi alıyor

Öğretim Görevlisi alıyor

Öğretim Görevlisi alıyor
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Akdeniz Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ilana ulaşmak için tıklayınız…

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