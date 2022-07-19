17,5792$% 0.83
18,0266€% 1.73
21,1629£% 1.35
955,15%-0,34
1.585,00%-0,06
391210฿%0.59925
Öğretim Görevlisi Alınacaktır
Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Bir kişi günde 30 defa binmiş!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.