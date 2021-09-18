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Öğretim Görevlisi Alınacak!
Pamukkale Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (ders verecek) alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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