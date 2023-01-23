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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi Alınacak
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Öğretim Görevlisi Alınacak

Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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Öğretim Elemanları Alınacak

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