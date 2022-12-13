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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi Alınacak
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Öğretim Görevlisi Alınacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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