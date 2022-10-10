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Öğretim Görevlisi Alınacak
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,
09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak
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