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Öğretim Görevlisi Alınacak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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