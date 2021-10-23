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Anasayfa / Eğitim / Öğretim Görevlisi alınacak

Öğretim Görevlisi alınacak

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

öğretim görevlisi alınacak
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Öğretim Görevlisi alınacak

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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