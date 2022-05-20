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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi Alınacak

Öğretim Görevlisi Alınacak
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Öğretim Görevlisi Alınacak

Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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