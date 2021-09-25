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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi Alınacak!

Öğretim Görevlisi Alınacak!

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı.

öğretim görevlisi alınacak!
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Öğretim Görevlisi Alınacak!

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi” alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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