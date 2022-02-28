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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi Alınacak!

Öğretim Görevlisi Alınacak!

öğretim görevlisi alınacak!
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Öğretim Görevlisi Alınacak!

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır.

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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