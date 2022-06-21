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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Görevlisi alım ilanı

Öğretim Görevlisi alım ilanı

Öğretim Görevlisi alım ilanı
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ilana ulaşmak için tıklayınız…

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