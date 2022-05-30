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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Elemanı Alınacaktır

Öğretim Elemanı Alınacaktır

Öğretim Elemanı Alınacaktır
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Öğretim Elemanı Alınacaktır

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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