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Öğretim Elemanı Alınacak!

Balıkesir Üniversitesi 18 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

öğretim elemanı alınacak!
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Öğretim Elemanı Alınacak!

Balıkesir Üniversitesi 18 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

 

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