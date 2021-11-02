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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Elemanı Alınacak!

Öğretim Elemanı Alınacak!

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

öğretim elemanı alınacak!
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Öğretim Elemanı Alınacak!

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Kanun’un  Ek  Madde  38  uyarınca  50/d  maddesi  ile  31.  maddesi  kapsamında  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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