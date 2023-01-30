Öğretim Elemanı Alınacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı alım ilanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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