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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Elemanı Alınacak

Öğretim Elemanı Alınacak

Öğretim Elemanı Alınacak
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Öğretim Elemanı Alınacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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