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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Elemanı Alınacak

Öğretim Elemanı Alınacak

Öğretim Elemanı Alınacak
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Öğretim Elemanı Alınacak

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “31 Mayıs 2021 tarih ve 31497 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Üniversitemiz 31.05.2021 tarihli Öğretim Elemanı ilanının Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) pozisyonu Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2021/1554 Esas 2022/742 sayılı kararına istinaden Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine istinaden yeniden başvuruya açılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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