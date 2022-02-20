DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

530670฿%-3.64782

Öğle Vakti a 12:46
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı

Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı

öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Van’ın Gürpınar ilçesinde eğitim gören öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı.

İlçedeki Van Et Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören Mehmet Kasap’ın parmağına sıkışan yüzük için yakınları Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Gürpınar ve Tuşba grup amirliği ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda öğrencinin parmağına sıkışan yüzük titizlikle çıkarıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Milas Gençlikspor Kulübü’ndeki hırsızlık ve yangınla ilgili 4 gözaltı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.