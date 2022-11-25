Öğrencilerden Şiir Dinletisi

Malatya’da Öğretmenler Günü etkinliğinde konuşma yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, ‘’Bir öğretmenin en büyük hediyesi dokunduğu, temas ettiği evlatlarının gelecekte güzel ve iyi yerlere gelecek olması’’ diyerek sözlerine şöyle devam etti, ‘’Bizler aslında birer sanatçıyız. Ama eserinin altına imza atmayan tek sanatçıyız. Çünkü bizim eserlerimiz evlatlarımız, bizim eserlerimiz gelecek yavrularımız ve gelecek nesillerimizdir. Ve biz öğrencimizin yüzünün gülmesini kendimize en büyük armağan ve en büyük hediye olarak adlandırırız. Ben öğretmen olmadan önce öğretmenimize hediye verdiğim zaman bana demişti ki, sizin başarınız bana en büyük ödüldür, demişti. O zaman çocuk aklımla anlamamıştım bunu ve öğretmen olunca çok iyi anladım. Bir öğretmenin en büyük hediyesi dokunduğu, temas ettiği evlatlarını gelecekte güzel ve iyi yerlere gelecek olması. Hiçbir zaman kademe ve akademik anlamda demiyoruz. Biz öğretmenler biliyoruz ki bir geminin bir tek kaptanı olur ve o geminin miçoları da olur. O yüzden biz öğretmenler öğrencilerimize, topluma faydalı birer birey yetiştirmek adına bakarız. Öğretmenlik sabırdır. Bizler sabırlı birer birey olmakla mükellefiz. Çünkü bizim öğrencilerimiz birer insan. Bizler birer aktörüz. İyi ki öğretmeniz. Ben burada Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Biz Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendisinden hocalık, öğretmenlik görüyoruz. O yüzden başta Başöğretmenimiz Atatürk’e, Sayın Valime ve tüm öğretmenlerimin öğretmenlerini canı gönülden kutluyor, şehit olan tüm öğretmenlerimize Rabbimden rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı birer ömür ve sizlere de vatan için vatan uğruna çalışmalar yapmanızı diliyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun’’ dedi.