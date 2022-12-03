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Anasayfa / Gündem / Öğrencilerden lösemili çocuklara anlamlı ziyaret

Öğrencilerden lösemili çocuklara anlamlı ziyaret

Malatya’da, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Eşref Bitlis Yurdu ile Beydağı Gençlik Merkezi öğrencileri hastanede tedavi gören lösemili çocuklara ziyaret ederek moral verdi.

Öğrencilerden lösemili çocuklara anlamlı ziyaret
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Malatya’da, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Eşref Bitlis Yurdu ile Beydağı Gençlik Merkezi öğrencileri hastanede tedavi gören lösemili çocuklara ziyaret ederek moral verdi.

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Malatya’da, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Eşref Bitlis Yurdu ile Beydağı Gençlik Merkezi öğrencileri farkındalık oluşturmak, lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk bölümünde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara ve ailelerine moral verdi.

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Ziyarette çocuklara çeşitli hediyelerde veren öğrenciler amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

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