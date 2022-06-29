Öğrenciler yaz tatilini dolu dolu geçirecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Semt Konakları’nda başlayan Yaz Okulu öğrencilerini ve öğretmenlerini ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle verilen eğitimler hakkında sohbet etti. burada konuşan Gürkan, “Burada öğrencilerimiz yaz tatilinde dolu dolu kendi ilgi ve yetenekleri konusunda, öğretmenlerimizin kendilerini yönlendirmesiyle güzel bir eğitim formasyonu kazanıyorlar” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği tarafından yaklaşık 700 ortaokul öğrencisine yönelik ortak olarak düzenlenen Yaz Okulu Programları Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı semt konaklarında başladı. Yaz Okulu Programları projesine katılan ortaokul öğrencileri yaz tatilini verimli bir şekilde geçirecek.

Özalper Semt Konağı’nda Yaz Okulu programına katılarak öğrencileri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan öğrencilerle eğitime katıldıkları alanlar üzerinde sohbet etti. Burada konuşan Başkan Gürkan, okulların tatil olmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere kendi yetenekleri doğrultusunda kurslar açtıklarını söyledi.

“SINIFLARIMIZI ZİYARET ETTİK”

Özalper Semt Konağı’nı ziyaret ettiklerini açıklayan Gürkan, “Yaklaşık 700 öğrencimize aynı zamanda değerler eğitimi vererek, semt konaklarımızda bu anlamda ifade, beceri ve değerler eğitimi de alıyorlar. Bugün Özalper Semt Konağı’mızı ziyaret ettik. Burada piyano, bağlama, dikiş, seramik ve diğer değerler eğitimlerinin yapıldığı sınıflarımızı ziyaret ettik. Burada öğrencilerimiz yaz tatilinde dolu dolu kendi ilgi ve yetenekleri konusunda, öğretmenlerimizin kendilerini yönlendirmesiyle güzel bir eğitim formasyonu kazanıyorlar. Bu anlamda paydaş olduğumuz TÜGVA ve TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Demir Bey’e de çok teşekkür ediyorum. Bu birliktelik hem bir sinerji oluşturuyor hem de öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması noktasında ülkemizi bu gençlerimize teslim ettiğimizde gözümüzün arkada kalmaması noktasında da güzel bir eğitim formasyonu oluyor. Bu konuda çalışan bütün öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Ayrıca bu eğitim programlarına katılan sevgili öğrencileri de kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Demir ise yapılan bu ortak çalışmayı değerlendirerek, “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği olarak ortaokul öğrencilerine yönelik yaklaşık 700 öğrencimize yaz okulu programını başlatmış bulunuyoruz. Bu hususta Büyükşehir Belediyemizle birlikte bir protokol imzalayıp, sosyal etkinlikler, manevi ve milli değerlerimizi anlatacak birçok çalışmaya ön ayak olmaya gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün ekip arkadaşlarına, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı’na ve herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Semt Konakları’nda gerçekleştirilen Yaz Okulu Programlarıyla öğrenciler, alanlarında uzman kadronun özenle hazırlamış olduğu programlarla hem eğlenmiş olacak hem de kendini yönetmeyi bilen, saygılı, açık görüşlü, sorumluluk alan, karakteriyle, ahlakıyla ve bilgi birikimiyle çevresine karşı farkındalık kazanmış bilinçli bireyler olacaklar. 20 Haziran’da başlayan ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Yaz Okulu Programlarında voleybol, futbol, badminton, bowling, okçuluk gibi çeşitli spor aktivitelerinin ve kültür etkinliklerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, Siyer ve ahlak eğitimi dersleri yer alacak. Ortaokul yaz okulu, 7 Ağustos’ta sona erecek. (Bülten)