“Öğrenciler sağlıklı bir tercih yapmaları gerekiyor”

ÇİĞDEM ERHAN

YKS sınav maratonu sona erdi, sıra sınav sonuçlarının açıklanmasına geldi. Alacakları puanlara göre adaylar bir lisans ya da önlisans programına yerleşecek. Uzmanlar, tercih sürecinin çok önemli olduğunu, adayların tercih yaparken mutlaka dikkatli olmaları ve bu süreçte bir uzmandan yardım alınması gerektiğini belirtiyorlar.

Eğitimci Ahmet Polat Kaya, geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan YKS’yi değerlendirerek, alışık olunan orta seviyede bir sınav olduğunu dile getirdi.

“SINAVDA SÜPRİZ YOKTU”

Hafta sonu gerçekleştirilen YKS sınavının daha önceki yıllara nazaran daha orta düzeyde soruların yer aldığını ifade eden Kaya, “Genel anlamda her sene ÖSYM tarafın öğrencilere çok zor sorular yöneltildiğini biliyorduk. Barajın kaldırılması mı sebep veya pandemiden sonra oluşan boşluk mu bilmiyorum ama sorularda sürpriz yoktu. Sınava baktığımız zaman genelde orta düzey de yapılabilecek sorular, Milli Eğitim müfredatına uygun sorular vardı. Yani öğrencinin aşırı derecede zorlandığı bir sınav değildi” dedi.

“ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİNDE İLK KEZ BU KADAR NORMAL BİR SEVİDE YAPILDI”

Üniversite sınavlarında uygulanan baraj sisteminin çoğu üniversite kontenjanında belirleyici olduğunu dile getiren Eğitimci Kaya, “Üniversite kontenjanları bir milyonun üzerinde olduğu için çoğu üniversitede baraj belirleyici oluyordu. Hatta geçen yıl üniversite tarihinde ilk defa 3. Ek yerleştirme yapılmasına rağmen kontenjanlar yinede dolmadı. Daha sonra bölümlerin nitelik olarak yapılarının değişmediği sürece yani istenilen üniversite veya bölümün sanayide veya toplumda karşılığı olmadığı müddetçe puanların düşmesinin de bir anlamı yok. Yine aynı boşluk devam edecek. Dolaysı ile üniversite sınavı tarihinde ilk kez bu kadar normal bir sevide yapıldı. Sonuç açıklandığı zamanda görülecek ki bu sene geçen seneki istatistiklerle karşılaştırdığımızda 40 matematik sorusunda geçen sene yapma oranından çok daha yüksek, Türkçeden çok daha yüksek sonuçlar elde edilecek” şeklinde konuştu.

“BOŞ KALAN BAZI BÖLÜMLER BU VESİLE İLE DOLMUŞ OLACAK”

Sınavın orta seviyede yapılmasının tercih sürecini nasıl etkileyeceğine de değinen Kaya, “Sınavın orta seviyede olması tercihlerde çok bir etkisi olmayacak çünkü istenilen üniversitenin taban puanları sınav kolay ise yükselir, sınav zorsa taban puanlar düşer. Barajın kaldırılmasının tek avantajı 3 milyon 245 bin kişi sınava başvuru yaptı. ÖSYM tam olarak sınava giren kişi sayısını açıklamadı daha. Hiç fark etmez 2 yıllık Meslek Yüksekokulları ve özellikle boş kalan bazı bölümler bu vesile ile dolmuş olacak. Tıp ve mühendislik gibi bölümler için yine aynı öğrenciler kendi aralarında yarışacaklar” diye konuştu.

“TERCİH SÜRECİNDE UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALI”

“Öğrenciler sağlıklı bir tercih yapmaları gerekiyor” diyen Eğitimci Ahmet Kaya, şunları kaydetti:

“Sınava giren öğrencilerin sağlıklı bir tercih yapmaları gerekiyor. Tercih sırasında öğrenciler çok bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor çünkü bir tercih yaptığı zaman gelecek sene pişmanlık yaşadığı zaman okul başarı puanı yüzde 50 oranında kesiliyor. Öğrencinin bu yüzden mutlaka öğretmenlerine danışarak hareket etmesi gerekiyor. Aksi takdirde öğrenci yanlış tercih yaptığı zaman aslında geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olacak. Ailelerimiz öğrencilerimizden daha heyecanlı olduğu için ailelerin bu konuda sorumluluğu tamamen öğrenciye devretmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ailenin istediği bir bölüm çocuk tarafından istenmediği halde tercih yaptırılıyorsa kesinlikle çocuk bir iki yıl sonra vazgeçecek. Biz eğitimciler olarak bunu çok gördük. Dolayısı ile 24 tane tercihini güzel bir sıralama ile istemediği bir bölümlere yer vermeden yapan öğrenci kesinlikle hedefine ulaşır. Bunun içinde öğrenciler muhakkak bir uzanmadan yardım almaları gerekiyor. Sınav sonuçlarının 20 Temmuz gibi açıklanmasını bekliyoruz. Açıklandıktan sonra öğrencilerin tercih işini bilen insanlarla yapmaları gerekiyor. Yüz binlerce bölüm var, yüz binlerce kontenjan var, yanlış bir şey yapmamalı gerekiyor. Bu bölüm gelmez diye yazdığımız zaman bazen o bölüm tercih edilmiyor bundan dolayı da birçok öğrenci yanlış tercih kurbanı oluyor. Artık gelinen süreç bir yıl boyunca yaptığımız 1 saat içerisinde yanlış ya da doğruya dönüşebilecek bir süre. Aşırı dikkat edilmesi gerekiyor.”

“SINAVA GİRECEKLER YAZI İYİ DEĞERLENDİRMELİLER”

Yeni sınav maratonuna başlayacak öğrencilere de tavsiyelerde bulunun Kaya, “Yeni döneme başlayacak öğrencilerimizin bir yılları var. Yazın özellikle zorlandıkları konuları Eylül ayına kadar halletmeleri gerekiyor. Her geçen gün üniversiteye giren aday sayısı çoğalıyor. Yani daha düne kadar bir bölümü bin kişi tercih ederken şu an bu tercihler on binlerle ifade ediliyor. Ciddi adaylar var. Bu yüzden kesinlikle yaz tatilini fırsata çevirip zor konuları özelliklede TYT’yi halletmeleri gerekiyor çünkü TYT diye adlandırdığımız sınav 9 ve 10. Sınıf konularından oluşuyor. Öğrenciler pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gördüler ve yeteri kadar alt yapıları iyi değil ve yeterli olmadığı içinde bu yazın özellikle kurumların açtığı yaz okullarına mutlaka müracaat ederek ve fedakarlık yaparak bu yazı çalışarak değerlendirilmeli” dedi.