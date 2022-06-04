Öğrenciler LGS’de ter dökecek

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya’da 12 bin 455 öğrenci yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek. Sınava girecek öğrenciler hakkında bilgi veren Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, özel gereksinimli bir öğrencinin sınava evinde katılacağını, hastanede yatarak tedavi gören öğrencilerin ise hastanede hazırlanan sınav salonlarında sınava gireceğini söyledi.

Hafta sonu tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili konuşan Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Özdemir, “Malatya’mızda 8. sınıf öğrencisi olan 12 bin 455 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin hepsinin sınava girecekmiş gibi düşünüyoruz. Çünkü bu sınav isteğe bağlı olduğu için biz total 8’inci sınıf öğrenci sayımıza göre tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızın göndermiş olduğu kılavuzdaki tüm tedbirleri arkadaşlarım, İlçe Milli Eğitim müdürlerim ve okul müdürlerimiz çok güzel bir şekilde almışlardır” dedi.

“234 MERKEZİMİZ SINAVA HAZIR”

Hastanelerde yatarak tedavi gören çocuklar ile özel gereksinimli çocukların evlerinde ve hastanelerde kurulacak sınav salonlarında sınava girebileceklerini ifade eden Özdemir, “Hazırlanan 234 merkezimizde yani okulumuzda LGS sınavı yapılacak ve bu sınavlarda sınav komisyonlarımız, komisyon başkanlarımız ile bina sınav sorumlularımız var. Sınıflarımızda sınav ortamı nasıl olması gerekiyorsa onlar hazırlanmış durumda. Hatta bir çocuğumuz evinde sınava girecek. Çocuklarımızın böyle bir hakkı da var, çünkü çocuklarımızın rahatsızlığı varsa ve sınav binasına gelemiyorsa biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak onlara destek vermek adına bu haktan da mahrum olmamaları için kendi istekleri doğrultusunda ev de ya da hastanede sınav yapabiliyoruz. Yine özel durumlarından dolayı tek kişilik sınav salonlarında sınava girmek isteyen çocuklarız var. Onlar için de sınav salonlarımız hazır bir şekilde. Dileğim huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sınavımızı yapabilmek. Sınava girecek tüm çocuklarıma da diyorum ki ‘sizleri çok seviyoruz, elinizden emeğiniz neyse onları ortaya koyacağınızdan da hiç şüphemiz yok. Sınavın sonucu her ne olursa olsun sizler biriciksiniz.’ Sizleri çok seviyoruz ve sınavınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.