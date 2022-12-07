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Anasayfa / Gündem / ÖĞRENCİLER EKMEK ÜRETİMİNE BAŞLADI

ÖĞRENCİLER EKMEK ÜRETİMİNE BAŞLADI

ÖĞRENCİLER EKMEK ÜRETİMİNE BAŞLADI
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ÖĞRENCİLER EKMEK ÜRETİMİNE BAŞLADI

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Fırat Ziraat Meslek Lisesi’nde deneme ekmek üretimi başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, 81 ilde 100 noktadaki meslek liselerine ekmek fabrikası kurulacağını açıklamasından sonra bu projeye Malatya Fırat Ziraat Meslek Lisesi de dahil edildi. Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve beraberindekiler, Fırat Ziraat Meslek Lisesinde faaliyete girecek olan ekmek üretim fırınında incelemelerde bulundular. Ziraat Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan heyet, deneme amaçlı yapılan üretim hakkında bilgiler aldılar. Ziyarette, öğrenciler usta ve öğretmenleri nezaretinde deneme amaçlı ekmek üretimi de gerçekleştirdi.

Ziraat Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisinde üretilecek ekmekler önümüzdeki günlerde öncelikli olarak yemek verilen okullarda tüketime sunulacak. (İHA)

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