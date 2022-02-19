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Ofisinde silahlı saldırıya uğrayan haber sitesi sahibi Güngör Arslan hayatını kaybetti

ofisinde silahlı saldırıya uğrayan haber sitesi sahibi güngör arslan hayatını kaybetti
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Kocaeli’de bir internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ise olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan’ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde saldırıyı gerçekleştiren R.Ö. isimli şahıs, kullandığı silah ile birlikte yakalandı.

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