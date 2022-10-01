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Anasayfa / Spor / Off road heyecanı yaşanacak!

Off road heyecanı yaşanacak!

Off road heyecanı yaşanacak!
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Off road heyecanı yaşanacak!

Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road Kulübü işbirliğinde düzenlenecek “Sivas Belediyesi Off Road Oyunları-3” 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Paşabahçe mevkiinde, özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış sevenlere heyecanlı anlar yaşatacak. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayacak olan Off Road oyunlarında dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve ödül verilecek. Türkiye’den çok sayıda Off Road tutkununun katılacağı oyunlar, 2 Ekim Pazar günü saat 10.30’da başlayacak. Geçtiğimiz senelere göre daha zorlu bir parkur inşa eden Sivas Off Road Kulübü, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Off Road’cılar pist alanında çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Yarışlara yoğun katılım bekleniyor. (iha)

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