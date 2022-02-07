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Odunlukta çıkan yangın paniğe sebep oldu

odunlukta çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki katlı evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Elmas Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin odunluğunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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