Ödeneğin Tamamına Yakınını Kullandı

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Sayıştay’ın 2021 yılı mali denetim raporuna göre 499 milyar 643 milyon lira tahsis edildi. Üniversite bütçesine, yıl içinde ödenek eklenerek bu rakam 570 milyona yükseldi. Bu ödeneğinde yüzde 98, 7 oranı kullanıldı.

İnönü Üniversitesi’nin 2020 yılı bütçe giderleri Sayıştay denetim raporunda yüzde 98, 7 oranında belirtildi. Bütçe giderlerinde başlangıç bütçesinde öngörülen tutarlar; personel giderlerinde yüzde 5,5, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yüzde 5,1, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 17,7, cari transferlerde yüzde 5,9 ve sermaye giderlerinde ise yüzde 61,5 oranında aşıldı.

Üniversite bütçesinde bunun dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Erasmus Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı, Farabi Değişim Programı, AB hibe işlemleri, kalkınma ajansları tarafından desteklenen projeler için 2020 yılı için toplam 23 milyon 895 bin TL bütçe dışı kaynak olarak kullanıldı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM GİDERLERİ DÜŞÜRDÜ

Raporda, personel giderlerinde ve SGK Devlet Prim Giderlerinde, personel ücretlerine gelen artışlar kadar bir değişim olduğu görüldü. 2020 yılında mal ve hizmet giderlerinde ve sermaye giderlerindeki azalış, eğitim kurumlarında salgın hastalık nedeniyle yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmesinden kaynaklandı. Üniversitenin 2020 yılını 15 milyon 863 bin 406 lira TL olumsuz faaliyet sonucu ile tamamladığı anlaşıldı.

İnönü Üniversite Döner Sermaye İşletmesi, 2020 yılını 45 milyon 324 bin 652 lira dönem karı ile kapattı. Sayıştay raporuna Üniversite’nin ortağı olduğu Teknokent’in bulunduğuna yer verilerek, sermayesinin 5 milyon 180 bin TL olan Teknokent A.Ş.’ne 3 milyon 185 bin TL sermaye ile yüzde 61,49 oranında arttığına yer verildi. Üniversite bünyesinde özel bütçeden ayrı olarak iktisadi işletme/sosyal tesis işletmesi bulunmakta olup, 2020 yılı faaliyet gelirleri toplamı 3 milyon 643 bin 967 lira olarak belirtildi.

DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

İnönü Üniversitesi 2020 yılına dair hazırlanan raporda doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı belirtildi. Denetim görüşünün dayanağı bulguların anlatıldığı kısımda üniversite mülkiyetinde olup, diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazların mali tablolarda yer almamasına ve kamu idaresinin hissedar olduğu şirkete ödeyeceği sermaye taahhüdünün bir kısmının mali tablolarda yer almadığına dikkat çekildi. Üniversitenin sosyal güvenlik kurumuna olan faturaya dayalı borçlarının mali tablolarda yer almadığı da diğer bulgular arasında yer aldı.

Her ne kadar muhasebe kayıtları 2021 yılı içerisinde düzeltilmişse de bu durum 2020 yılı mali tablolarındaki hatalı işlemi giderilmediği söylendi.