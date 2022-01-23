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Ödemiş Kaymakamı Aksoy: “Vatandaşlarımız dönüşe geçti”

ödemiş kaymakamı aksoy: “vatandaşlarımız dönüşe geçti”
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgedeki yaklaşık 150 aracın içerisinde mahsur kalan vatandaşlar, yapılan çalışmalarının ardından bölgeden ayrılmaya başladı. Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, “Bölgede 1 kilometrelik bir alanda sıkıntı olmuştu. Çalışmalar neticesinde yol açıldı, vatandaşlarımız dönüşe geçti” ifadelerini kullandı.

İzmir’de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte özelikle Ödemiş’in Bozdağ ve Gölcük bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle hem kartpostallık görüntüler ortaya çıktı hem de ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yarıyıl tatilini de fırsat bilerek Bozdağ ve Gölcük bölgelerine giderek karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi’nin yanı sıra ilgili kurumlar zaman kaybetmeden harekete geçti.

“Yaklaşık 150 araç yolda kalmıştı”

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, “Yaklaşık 150 araç yolda kalmıştı. Bölgede 1 kilometrelik bir alanda yaşanan sıkıntı, ilgili kurumlar tarafından yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sonucunda yaklaşık 1 saat önde giderilmiş durumda. Vatandaşlarımız bulundukları bölgeden dönüşe geçti” ifadelerini kullandı.

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