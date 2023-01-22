Ocak ayında Malatyalıların da gözdesi Kızkalesi’nde deniz ve kum keyfi

Türkiye’nin birçok ilinde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrederken turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Mersin’in Kızkalesi sahiline yarıyıl tatili için gelenler güneş ve denizin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 20 derecede seyrettiği kentte güneşi fırsat bilen bazı gençler tıpkı yaz günüymüş gibi denizde yüzüp kuma gömüldü.



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Korykos Antik Kenti’nin en önemli parçası, Doğu Akdeniz’in gözde tatil merkezi, Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi’ne yarı yıl tatilini fırsat bilerek Sivas, Kayseri, Tokat, Yozgat ve Malatya başta olmak üzere Ankara ve İstanbul’dan gelen gençler denize girip, kuma gömülerek eğlenceli anlar yaşadı.

“Bize yaz günü gibi geldi buralar”

Yarıyıl tatili için Sivas’tan Mersin’e geldiğini belirten Metin Durmuş, “Sivas’ın Gemerek ilçesinden geldik. Bizim oralar kar kış, tipi boran. Buraya geldik cennet. Güneşi gördük, deniz ve hava sıcak. Denize girelim dedik. Baktık hava sıcak yaz gibi geldi buralar. Denize girelim, kuma gömülelim dedik. 20 dereceler de hava” diye konuştu.

“Böyle bir sıcak son 40 yılda görmedim”

Tatil için gelenlerden kimileri top oynayarak, kimileri de aileleriyle birlikte sahilde yürüyüş yaparak kış ortasındaki güneşin tadını çıkardı. Yürüyüş yapan Ateray Günbağış isimli vatandaş ise, “Hava çok güzel yarım kollularla geziyorum. Böyle bir sıcak son 40 yılda görmedim. Herkese tavsiye ederim, buradaki güneş, sahil, kumla beraber herkes enerjisini, stresini çok güzel bir şekilde atabilir. Genellikle İskandinav ülkelerinde soğukta denize girenleri biliyorum ama burada çok nadir rastlanılan zamanlardaki bir durum bu” şeklinde konuştu. (İHA)