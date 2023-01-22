DOLAR

18,8123$% 0.1

EURO

20,4185% 0.34

GRAM ALTIN

1.165,13%-0,25

ÇEYREK ALTIN

1.927,00%-0,36

TAM ALTIN

7.685,00%-0,37

BİTCOİN

428162฿%-1.34909

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Genel / Malatyalıların da gözdesi Kızkalesi’nde deniz ve kum keyfi

Malatyalıların da gözdesi Kızkalesi’nde deniz ve kum keyfi

Malatyalıların da gözdesi Kızkalesi’nde deniz ve kum keyfi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Ocak ayında Malatyalıların da gözdesi Kızkalesi’nde deniz ve kum keyfi

Türkiye’nin birçok ilinde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrederken turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Mersin’in Kızkalesi sahiline yarıyıl tatili için gelenler güneş ve denizin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 20 derecede seyrettiği kentte güneşi fırsat bilen bazı gençler tıpkı yaz günüymüş gibi denizde yüzüp kuma gömüldü.

AW809579 08
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Korykos Antik Kenti’nin en önemli parçası, Doğu Akdeniz’in gözde tatil merkezi, Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi’ne yarı yıl tatilini fırsat bilerek Sivas, Kayseri, Tokat, Yozgat ve Malatya başta olmak üzere Ankara ve İstanbul’dan gelen gençler denize girip, kuma gömülerek eğlenceli anlar yaşadı.

“Bize yaz günü gibi geldi buralar”
Yarıyıl tatili için Sivas’tan Mersin’e geldiğini belirten Metin Durmuş, “Sivas’ın Gemerek ilçesinden geldik. Bizim oralar kar kış, tipi boran. Buraya geldik cennet. Güneşi gördük, deniz ve hava sıcak. Denize girelim dedik. Baktık hava sıcak yaz gibi geldi buralar. Denize girelim, kuma gömülelim dedik. 20 dereceler de hava” diye konuştu.

AW809579 06

“Böyle bir sıcak son 40 yılda görmedim”
Tatil için gelenlerden kimileri top oynayarak, kimileri de aileleriyle birlikte sahilde yürüyüş yaparak kış ortasındaki güneşin tadını çıkardı. Yürüyüş yapan Ateray Günbağış isimli vatandaş ise, “Hava çok güzel yarım kollularla geziyorum. Böyle bir sıcak son 40 yılda görmedim. Herkese tavsiye ederim, buradaki güneş, sahil, kumla beraber herkes enerjisini, stresini çok güzel bir şekilde atabilir. Genellikle İskandinav ülkelerinde soğukta denize girenleri biliyorum ama burada çok nadir rastlanılan zamanlardaki bir durum bu” şeklinde konuştu. (İHA)

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Altın, borsanın tahtını sallıyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.