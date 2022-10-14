OBEZİTEYE NEDEN OLAN 10 HATA

Kaliteli bir yaşam sürmede sağlıklı beslenmenin rolü çok önemli. Hatalı yeme davranışlarının obezite gibi birçok kronik rahatsızlığa yol açabildiğini belirten Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Özellikle normalden fazla besin tüketmek, yemekleri hızlı ve büyük lokmalar halinde yemek, sofradayken başka aktivitelerde bulunmak ve uzun süre sofrada kalmak gibi hatalı beslenme davranışları obezitenin ana nedenleri arasında yer alıyor. Obeziteyle sonuçlanabilecek yanlış beslenme alışkanlıklarından ve davranışlardan uzak durulmalı” açıklamasında bulundu.

Obezitenin birçok hastalığa eşlik ettiğini ve obezite riskini azaltmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinilmesinin önemini dile getiren Kartal, “Toplam enerji alımının uzun süreli harcanan enerjiden daha fazla olması obezite ile sonuçlanabilir. Yine aynı şekilde, yenilen besinlerin özellikle basit karbonhidrat oranının yüksek olması, fazla alınan enerjinin vücutta yağa dönüştürülüp depolanması ile yine kilo artışına neden olabilir” dedi.

OBEZİTENİN EN ÖNEMLİ TEDAVİSİ CERRAHİ

Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezitenin tedavisinde en etkili sonuçların cerrahi müdahalelerle alındığını söyleyen Kartal, “Tüm tedavi yöntemleri ele alındığında elde edilen bilimsel birikimin obezite ve tip 2 diyabet tedavisindeki en etkili sonuçların cerrahi müdahalelerle alındığını gösteriyor. Bu yöntemlerin bir bölümü sadece obezitenin tedavisinde değil, tip 2 diyabet ve eşlik eden diğer hastalıkların tedavisinde de etkili ve kalıcı sonuçlar alıyor. Özellikle son 30 yılda obezite ve tip 2 diyabetin cerrahi tedavisi için geliştirilen birçok yöntem bulunuyor. Zaman içinde bu yöntemlerin bazıları terk edilirken, bir bölümü de etkili uzun dönem sonuçları sayesinde günümüzde de başarı ile uygulanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, bireyleri obeziteye götüren 10 hatalı yeme davranışını şu şekilde sıraladı:

Normalden fazla besin tüketmek.

Özellikle çalışan bireylerde sağlıklı besinler yerine fast food gibi yenmeye hazır, enerji yoğunluğu yüksek besinleri çok tüketmek.

Akşam eve geldikten sonra yemek zamanına kadar atıştırmak ve sonra tekrar yemek yemek.

Hızlı yemek, büyük lokmalar almak, az çiğnemek, çatalı kaşığı elinden hiç bırakmamak.

Öğün atlamak, öğün aralarında sürekli bir şeyler atıştırmak.

Yemek yerken sohbet etmek, televizyon seyretmek, kitap okumak, cep telefonuyla ilgilenmek gibi ilgiyi dağıtacak başka aktivitelerle uğraşmak.

Uzun süre sofrada kalmak; sıkıntı, stres ve öfke durumlarında aşırı yemek.

Ziyaret ve davetlere sık katılmak ve ikramları reddedememek.

Akşam yemeğinden sonra yatıncaya kadar sürekli olarak bir şeyler atıştırmak ve/veya gece uykudan uyanıp yemek.

Az su içmek ya da hiç su içmemek. Su yerine yüksek enerjili/şeker eklenmiş içecekleri tercih etmek. (BÜLTEN)