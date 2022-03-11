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Obez hasta itfaiyenin yardımıyla hastaneye sevk edildi

obez hasta itfaiyenin yardımıyla hastaneye sevk edildi
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde nefes darlığı çeken yaşlı kadın, itfaiyenin de yardımıyla obez ambulansına taşınarak hastaneye sevk edildi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 728 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın nefes darlığı çekince, kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kadının ilk muayenesini evinde yaptı. Daha sonra ise sağlık ekipleri, aşılı kilolu olan kadının hastaneye sevk edilebilmesi için adrese obez ambulansı gelmesini talep etti. Yaşlı kadını kaldıramayan ekipler, itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kaldırılan yaşlı kadın, obez ambulansının asansörlü sedyesine bindirildi. Daha sonra ise yaşlı kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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