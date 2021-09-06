O tedbir kaldırıldı

Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği’nin “Malatya 1. OSB Müteşebbis Heyete Üye Gönderme Kararı” hakkında verilen tedbir kararı kaldırıldı.

Malatya 1. OSB yönetim Kurulu’nun 4 yılık görev süresinin dolmasını ardından oluşturulan ve Malatya TSO’nun Mütevelli Heyete Üye bildirmediği Malatya 1. OSB Mütevelli Heyeti’ne Malatya 1. OSB Sanayiciler Derneği’nin 4 üye gönderdiği kararı hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Ali Abbas Daşan’ın başvurusu üzerine Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı vermiş ve bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mahkeme sürecinin uzayacağı ihtimali üzerine derneğin 4 üye hakkın da yeniden seçim yapmasını hukuki görüş olarak bildirmişti.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği’nin tedbir kararının kaldırılması için yaptığı başvuru üzerine Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açık duruşma yapıldı.

Duruşmaya Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği’nin avukatı Fatih Kerimoğlu ve İdil Baştürk ile şikâyette bulunan işadamı Ali Abbas Daşan’ın avukatı İsa Kargın katıldılar.

Avukat İsa Kargın, “Dernek Yönetim Kuruluna 9 kişinin katıldığı iddia ediliyor ancak toplantıya 6 kişi katılmış. Bu 3 kişiden 2’si Malatya dışında. Dernek yönetim kuruluna gelmeyen kişiler geldi olarak gösterilmiş” diyerek tedbir kararının devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Fatih Kerimoğlu ise, “Davacı taraf 3 kişinin toplantıya katılmadığını iddia etmekte ancak dosyada bu 3 kişi ile ilgili ispata yarar bir delil sunmamaktadır. Mevcut halde 3 kişi toplantıya katılmamış olduğunu bir an kabul etsek bile yönetim kurulunda çoğunluk sağlanmış, kararın mahiyetini ve hukuki statüsünü değiştirmemektedir. Tedbir için gerekli şartlar oluşmamaktadır” diyerek, verilmiş olan tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme Hakimi, tarafları dinledikten sonra 12 Ağustos 2021 tarihli verilmiş olan Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği’nin “Malatya 1. OSB Müteşebbis Heyete Üye Gönderme Kararı” hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi.

<FERDİ DURDU>