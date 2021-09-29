O ONA BAKIYOR…

O ona bakıyor, öbürü ona bakıyor olanlar halka oluyor, dar gelirliye, emekliye oluyor.

Zengine, maaşı dolgun olana…

Esnaf kesimine…

Mal mülk sahibine ne oluyor ki?

Adamların tuzu kuru.

Hani kış aylarında caddeler de bazı afişler gördük:

“Malatya, Esnafına Sahip Çık” diye.

Malatya esnafına sahip çıktı.

Alışverişini aksatmadan yaptı.

Peki ya esnaf ne yaptı?

Dolar bahane, Euro bahane, benzin, mazot bahane…

Merkezden alışları bahane zam üstüne zam yaptılar.

Kim kazandı, kim kaybetti?

Hadi şimdi de kalkın şu afişi yazın caddelere asında sizi alnınızdan öpeyim:

“Esnaf milleti, Malatyalıya Sahip Çık”

Nerdeee…

Hiç mümkün mü?

“Atı alan Üsküdar’ı geçti” diye bir lafımız var.

Esnaf ne yapsın, toptan alışveriş yaptıkları yerler zam üstüne zam yapınca onlarda mecburen “sattığımız ürünlere zam yapıyoruz ne yapalım” deyip işin içinde çıkıyorlar.

Olan halka oluyor.

Hırsızlıklar, soygunlar, ahlaksızlıklar neden artıyor sanıyorsunuz…

Fakire, yoksula sahip çıkmıyorsunuz?

Varsa yoksa bankadaki hesabınızı kabartmaya çalışıyorsunuz.

Açıkça söylüyor ve yazıyorum, halkı düşünen yok.

Hükümet düşünüyor mu acaba!

Düşünmeye çalışıyor gibi…

“Gibi” diyorum çünkü daha büyük marketleri denetlemeye çıkmadan “ben geliyorum, bak kendini hazırla ha” demeye getiriyor.

Ya Huuuu…

Aniden müfettişlerini şehrin dört bir yanına salın ve Allahtan korkarak gerçek şekilde marketleri, büyük mağazaları, kabzımalları, toptancıları denetleyerek, faturaları kontrol ederek, kesilen sahte faturalar varsa onları açığa çıkararak denetleme yapında görelim halka sahip çıktığınızı.

Ama nerdeee…

Onu bunu bilmem, Allah dar gelirlinin, emeklinin, yoksulun, fakirin fukaranın yardımcısı olsun.

Ticaretle uğraşan herkese söylüyorum, o ona bakıyor, öbürü ona bakıyor zam üstüne zam yapıyorlar.

Bu kazançlar helâl olur mu?