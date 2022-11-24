O ÖLMEDEN NEFSİNİ ÖLDÜRENDİ

Sevgili okuyucularım…

Bu yazımda, Malatya’nın hayal ötesi, ilginç üstü yaşam biçimiyle, onlarca kitap yazan, üç dil bilen, iktisat fakültesi mezunu, Malatyalıların ‘Üstat’ adını verdiği, 2018’de aramızdan ayrılan Hüsamettin Yıldırım’dan bilgiler sunacağım size.

O, 1941 yılında Erzurum Hınıs’ta doğduktan altı ay sonra annesini kaybetmiştir. Der ki,

-Annem öldükten sonra benim ortada kalmam, büyümemem lazımdı. Allah beni öldürmedi. Hem de aile içindekiler, ‘ölse de kurtulsak’ dedikleri halde. Bütün canlıların rızkı Allah’ın üzerinedir. Mesela karıncaların ne sosyal sigortası vardır, ne asgari geçim indirimi.

Üvey anne elinde sıkıntılar çekmiş, gitmiş babaannesiyle yaşamaya başlamış.

Sonra kader onu Malatya’ya yollamıştır. On iki yaşında Malatya’da ilkokula başlamıştır.

Kimsesizlikten dilenci çetesinin eline düşerek İstanbul’a kaçırılmış, birkaç gün sonra kendisini dilendiren ve gözetleyen zalimin elinden bir fırsatını bularak kaçıp kurtulmuş, bilmediği bir yerde, bir duvarın dibinde ağlarken yanına gelip derdini soran Malatyalı ve eşi de komiser olan bir kadının sıcak ilgisi sayesinde otobüse bindirilip Malatya’ya gönderilmiştir.

Orta bir ya da ikideyken, rahmetli babamın, yolda topallayarak yürüyen bir genci göstererek,

-Bak oğlum, bu genç, liselilere matematik dersi veriyor dediğini unutmadım. Üstat der ki,

-Lise yıllarımda, öğrencilere matematik, fizik dersleri verir, aldığım cüzi ücretlerle hayatımı devam ettirirdim.

Malatya’nın Üstadı merhum Hüsamettin Yıldırım, olağanüstüler üstü bir yaşam sürerdi…

Bekar yaşar, telefon kullanmaz, radyo, televizyon, elektrik kullanmaz, bir piknik tüpü, bir çaydanlığı, bir kaşığı dışında eşyası bulunmazdı. Paralı olduğundan arabaya binmez, kendisini ince giymeye alıştırdığı için giyim gideri olmazdı. O, insanın ne kadar az parayla yaşayabileceğinin anıtı ve kanıtıydı. Bir gün televizyonda,

-Sokağa çıkacağım zaman su içmem. Çünkü tuvaletler paralı dediğini hatırlıyorum.

Arkadaşlarının, ayağının sakatlığına bakıp, “Devlet sakatlara maaş veriyor. Müracaat et” dediklerini, kendisinin devlet adamlarıyla arasının pek iyi olmaması, gidip kapı kapı evrak dolaştıramayacağı için, bu talebi kabul etmediğini ama arkadaşlarının daha sonra kendilerinin bizzat önüne düşerek evrakları imzalatıp kendisine bir maaş bağlanmasını temin ettiklerini söylemiştir.

Yine, der ki,

-Zevk için yiyecek almam. Birkaç yıl önce arkadaşlardan biri bana, “Üstat yeni bir dondurmacı açılmış, oraya gideceğiz, sen de gel” dedi. Ben o yaşıma kadar sadece iki küçük külah dondurma yemiştim. Güzel bir dille söylediği için kıramadım. Gittik. Birer porsiyon geldi. Onlar çay kaşığının ucuyla yavaş yavaş yiyorlar. Ben hemen bitirdim. İkinci geldi. Onu da bitirdim. Yedi porsiyona çıktı. ‘Yok’ demeyeceğimi bildikleri için daha teklif etmediler. Hatta, ‘hastalanacak mıyım’ diye beni takip etmişler. Böylece dondurmaya alıştım.

Arkadaşlar sık sık dondurmacıya götürdüler. 1998’in Ağustos ayında bir oturuşta bir kilo yedi yüz elli gram dondurma yedim.

Kitap yazmaya nasıl başladığı hususunda da,

-Orada burada gördüğüm televizyonlarda gerek dini, gerek siyasi konularda tartışmalar dinledim. Birine göre doğru olan, ötekine göre yanlıştı. Bir noktaya varmak için tartışmazlardı. Bunları görünce o konuda yazılmış bütün kitapları aldım okudum, bütün görüşleri araştırıp, topladım, öğrendim. Sonra kendi görüşümü ortaya çıkardım, kendi fikrimi netleştirdim. Yazılar yazdım. Kaybolmasın diye kitap haline getirdim der.

Üstat, dilimiz ve öztürkçe mevzusuna da şu şekilde temas etmiştir,

-Bir Türkçeleştirme akımı başlatıldı. Dilimizdeki Arapça, Farsça kelimelerin atılıp yerine geçecek kelimeler arandı, bulamadıklarının yerine de kendileri uydurup ‘Öztürkçe’ adını verdiler. Kelime öztürkçe ise eğer herkesin anlaması lazım değil mi? Yok, illa sözlüğe, lügata bakacaksın. Bununla beraber bir de eski kitapların gençler tarafından anlaşılmaması hususu var. Bir zamanlar nurculuk vardı. Saidi Nursi Kur’an’I açıklamak için kitaplar yazmıştır. Ben o kitapların hepsini aldım ki okuyayım ama dili çok ağır olduğu için bir şey anlayamadım. Kaldırdım attım. Benim kitaplarımın dili de ağır ama onlar kadar değil.

Üstat, mutluluk hususunda da,

-Derler ki, ‘Hıristiyan olursan mutlu olursun, Yahudi olursan mutlu olursun, Müslüman olursan mutlu olursun… Bütün peygamberler Müslümanlık dininin peygamberidirler. Hepsi de çok büyük felaketler, acılar yaşamışlardır. Peygambere en yakın olan evliyalar da öyle. Ben mutlu olmak için her şeyi yaptım ama mutlu olamadım. Dedim ki, “Suç bende, Müslümanlıkta değil.” Anladım ki, insan bu dünyada mutlu olamaz.” (Ender Sümer’le konuşma İnternet)

O böyle söylemiştir ama bir ameliyat için yattığı hastanede görevli hemşire,

-Bu adam kim? Kendisi fakir, perişan biri ama gelen ziyaretçiler hep önemli kişiler demiştir.

Evet, bu geçici dünyadan, adeta yaşamadan ama yaşayan ve yaşatacak olan onlarca eser bırakarak ve dünya nimetlerine yenilmeyerek, kimseye kötülük etmeyerek olağanüstüler üstü bir yaşama tarzı ile insanın neleri başarabileceğini göstererek, “Nefsini öldürüp ölen” insan olarak ayrılan Malatya’nın Üstadı, sevgili evladı Üstat Hüsamettin Yıldırım’a, Yüce Yaradan ebedi mutluluğu nasip eder inşallah.

Kadir, kıymet bilir Malatyalı hemşerilerime en derin saygılarımla sunarım.