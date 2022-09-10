O maça kaleci antrenörü olmadan çıkılmış!

Yeni Malatyaspor’un 4-0 yenilgisiyle sonuçlanan Rizespor maçında sarı kırmızılıların kaleci antrenörü bulundurmadığı ortaya çıktı. Kadrosunda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım kaleci antrenörü bulundurmamasından dolayı sarı kırmızılı kulübe 125 bin TL para cezası verildi.

MEHMET KIROĞLAN

Rize maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Yeni Malatyaspor’a ceza yağdı. Kurul, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle BATI ÜST TRİBÜN E ve BATI ÜST TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine ve Yeni Malatyaspor Kulübünün taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, kadrosunda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım kaleci antrenörü bulundurmamasından 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

PFDK ayrıca, karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Kulübü idarecisi Erdal Gündüz’ün, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü idarecisi Ramazan Yeşilova’nın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.